11. Uluslararası Buluş Fuarı-TÜRKPATENT ISIF'26, TEKNOFEST Güneydoğu'da kapılarını açtı
AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarı-TÜRKPATENT ISIF'26, TEKNOFEST Güneydoğu ev sahipliğinde Şanlıurfa'da ziyaretçilerini ağırlayacak.
Giriş: 30.09.2026 - 11:05 Güncelleme:
AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarı-TÜRKPATENT ISIF'26, TEKNOFEST Güneydoğu ev sahipliğinde Şanlıurfa'da ziyaretçilerini ağırlayacak.
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