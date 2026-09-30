11. Uluslararası Buluş Fuarı-TÜRKPATENT ISIF'26, TEKNOFEST Güneydoğu'da kapılarını açtı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarı-TÜRKPATENT ISIF'26, TEKNOFEST Güneydoğu ev sahipliğinde Şanlıurfa'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

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