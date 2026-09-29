TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu festival alanını inceledi
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Güneydoğu'nun düzenleneceği Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.
Giriş: 29.09.2026 - 15:01 Güncelleme:
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Güneydoğu'nun düzenleneceği Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.
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