TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu festival alanını inceledi

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Güneydoğu'nun düzenleneceği Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.