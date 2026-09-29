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        TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da ilklerle kapılarını açıyor

        Neolitik dönemden günümüze uzanan tarihiyle öne çıkan Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve bilimin yanı sıra farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuğa çıkaracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 13:43 Güncelleme:
        TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da ilklerle kapılarını açıyor

        Neolitik dönemden günümüze uzanan tarihiyle öne çıkan Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve bilimin yanı sıra farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuğa çıkaracak.

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