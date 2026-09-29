TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da ilklerle kapılarını açıyor

Neolitik dönemden günümüze uzanan tarihiyle öne çıkan Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve bilimin yanı sıra farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuğa çıkaracak.

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