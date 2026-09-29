GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valiz ve kolilere gizlenmiş 39 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, S.K. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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