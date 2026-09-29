GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valiz ve kolilere gizlenmiş 39 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, S.K. gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Emniyet müdürlüğünden paylaşılan görüntülerde, ekiplerin otobüsün bagaj bölümündeki valiz ve kolilerde uyuşturucu ele geçirmesi yer alıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.