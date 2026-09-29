Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 10:09 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valiz ve kolilere gizlenmiş 39 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, S.K. gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        REKLAM

        Emniyet müdürlüğünden paylaşılan görüntülerde, ekiplerin otobüsün bagaj bölümündeki valiz ve kolilerde uyuşturucu ele geçirmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor

        Benzer Haberler

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu festival al...
        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu festival al...
        TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da ilklerle kapılarını açıyor
        TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da ilklerle kapılarını açıyor
        TEKNOFEST Güneydoğu yarın kapılarını açıyor
        TEKNOFEST Güneydoğu yarın kapılarını açıyor
        SOLOTÜRK Şanlıurfa'da prova uçuşu yaptı
        SOLOTÜRK Şanlıurfa'da prova uçuşu yaptı
        Şanlıurfa merkezli 5 ilde bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli t...
        Şanlıurfa merkezli 5 ilde bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli t...
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi