Turkcell Genel Müdürü Koç, TEKNOFEST Güneydoğu'da değerlendirmelerde bulundu:

YUNUS TÜRK - Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, TEKNOFEST'in gençlerin teknolojiyi yalnızca takip etmekle kalmayıp bizzat geliştirdiği çok güçlü bir buluşma noktası olduğunu belirterek, "Bu ekosistemin parçası olmaktan ve her zaman olduğu gibi bilgi birikimimizi gençlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının