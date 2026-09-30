TÜME Vakfı, tarım ve hayvancılığın teknoloji odaklı dönüşümünü TEKNOFEST Güneydoğu'ya taşıdı

ZEYNEP DUYAR - Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında kurulan 3 bin 200 metrekarelik alanda, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık teknolojileri geliştiren firmalarını, startupları, üniversiteleri, akademisyenleri, genç girişimcileri ve üreticileri buluşturuyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başladı.

Temelleri geçen yıl TEKNOFEST İstanbul'da Tarım Teknolojileri Kümelenmesi çatısı altında atılan, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanındaki üretim gücünü teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirlik ekseninde geliştirmek için çalışmalar yürüten TÜME Vakfı da TEKNOFEST Güneydoğu'da kurulan 3 bin 200 metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Üretimin, teknolojinin, bilimin, girişimciliğin, eğitimin ve kariyerin aynı ekosistem içinde buluştuğu yaşayan bir tarım teknolojileri merkezi olarak tasarlanan alanda, otonom süt sağım robotu, yem itme sistemleri, akıllı ahırlar, veri temelli üretim ve işleme yönetim sistemleri gibi tarımın hemen her koluna yönelik uygulamalar sergileniyor.

Ziyaretçiler, modern hayvancılıkta yapay zeka, otomasyon, veri yönetimi ve otonom sistemlerin bir arada nasıl çalıştığını bütüncül bir yapı içinde görme fırsatı buluyor.

- Çocuklar geleceğin tarımını deneyimleyecek

Alanda, çocuklara yönelik tarım ve teknoloji temalı birçok eğlenceli ve öğretici etkinlik de yapılıyor. Dost Tarım Teknolojileri tarafından geliştirilen otonom muz hasat sistemi, TEKNOFEST'e özel olarak çocuklara yönelik eğlenceli bir deneyim platformuna dönüştürüldü. Alan girişinde çocuklara yönelik tarım temalı çeşitli etkinlikler, ödüllü oyunlar ve sürprizler bulunuyor.

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Çocuklar, Maestro Yapay Zeka Teknolojileri tarafından geliştirilen BAİTAR hayvancılık yönetim platformu ile hayvancılık süreçlerinin nasıl dijitalleştirildiğini de uygulamalı olarak deneyimleyebiliyor. Bu kapsamda, buzağıların kulak küpeleri okutularak kimlik ve sağlık bilgilerinin sisteme aktarılması, yapılan işlemlerin kaydedilmesi ve sürünün tek merkezden takip edilmesi gibi süreçler gösteriliyor.

Etkinlik kapsamında 15 yaş ve üzeri katılımcılar için TÜME alanında genetik ve embriyo teknolojilerine yönelik özel bir laboratuvar kuruldu. TAGEM, Sortiva, Dost Tarım Teknolojileri ve alanında uzman ekiplerin katkısıyla yapılan uygulamalarda katılımcılar, embriyo transferi, genetik ıslah, sperma teknolojileri konusunda kısa eğitimler alabilecek. Katılımcılar, süreçleri uzmanlar eşliğinde yakından inceleyip uygulamalı olarak deneyimleyebiliyor. Ayrıca VR deneyim alanında embriyo transferi bilimsel deneyimi, sanal gerçeklik teknolojisiyle katılımcılara aktarılıyor.

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TÜME Vakfı alanında, Bilim Erzurum ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 6-14 yaş grubuna yönelik mantar yetiştiriciliğinden süt ve kefir üretimine, tarımda görüntü işlemeden tarım kartına kadar 13 alanda atölyeler düzenleniyor.

Dost Foods tarafından oluşturulan deneyim alanında da katılımcılar, yeni nesil gıda teknolojilerini yakından inceleme ve hiperbarik sistemlerle katkısız ve doğal pastörizasyon uygulamalarını gözlemleme imkanı buluyor.

MAT Filtrasyon Teknolojileri tarafından kurulan "Kompakt Kapalı Devre Filtrasyon ve Yaşam Destek Sistemi" ile 2 bin Japon balığı, doğal yaşam koşullarına uygun bir sistem içinde ziyaretçilerle buluşuyor.

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Su tasarrufu sağlayan, ekosistemi koruyan ve suyun yeniden kullanılmasını mümkün kılan bu yenilikçi sistemle katılımcılar, sürdürülebilir su yönetimi ve kapalı devre filtrasyon teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buluyor.

- TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması

TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması'nın finalist takımları da TÜME Vakfı alanında ziyaretçilerle bir araya gelecek. Gençler, arz güvenliği, sosyoloji, iklim ve çevre, fiyat istikrarı ile güvenilir gıda başlıklarında geliştirdikleri projeleri sergileyecek ve final sunumlarını TÜME alanında yapacak. Böylece tarımın geleceğine yönelik yenilikçi fikirler, sektör temsilcileri, akademisyenler, yatırımcılar ve ziyaretçilerle doğrudan paylaşılacak.

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TÜME alanında öğrencilerin, genç girişimcilerin ve yatırımcıların bir araya gelebileceği özel bir buluşma alanı da oluşturuldu. Tarım, hayvancılık, gıda ve tarım teknolojileri alanında proje geliştiren gençler, burada fikirlerini yatırımcılara anlatabilecek, projelerini sunabilecek ve yeni işbirlikleri için doğrudan görüşmeler yapabilecek.

Alanda kurulan Kariyer Merkezi de tarım, hayvancılık ve tarım teknolojileri alanlarında kariyer yapmak isteyen gençler ile sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Mühendisler, veteriner hekimler, üretim ve teknik operasyon alanında çalışmak isteyenler, AR-GE ve ürün geliştirme ekiplerinde kariyer hedefleyenler, kurumsal fonksiyonlarda görev almak isteyen adaylar ve staj yapmak isteyen öğrenciler, TÜME Kariyer Merkezi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Başvurular, TÜME Vakfı çatısı altında yer alan paydaş firmalar ve ilgili kurumlar tarafından değerlendirmeye alınacak.

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- Tüm paydaşlar aynı alanda

TÜME alanında teknoloji geliştiren firmaların yanı sıra paydaş üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler, girişimciler, yatırımcılar ve üreticiler de yer alıyor.

Üniversitelerde geliştirilen bilginin üretim sahasına taşınması, teknoloji şirketlerinin geliştirdiği çözümlerin gerçek üretim modelleriyle buluşması, öğrencilerin sektör temsilcileriyle bir araya gelmesi ve girişimcilerin yatırımcılarla doğrudan bağlantı kurması hedefleniyor.

TÜME Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Karagöz öncülüğünde, üniversiteleri, teknoloji şirketlerini, girişimcileri, üreticileri, yatırımcıları ve gençleri aynı hedef etrafında buluşturan güçlü bir tarım teknolojileri ekosistemi oluşturuluyor.

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TEKNOFEST'te kurulan akıllı çiftlik modeli içinde otonom sağım sistemlerinden yemleme robotlarına, görüntü işlemeden sürü yönetimine, sensör teknolojilerinden genetik uygulamalara kadar birçok yeni nesil çözüm gerçek üretim modeliyle sergileniyor. Üniversitelerde geliştirilen bilginin üretim sahasına taşınması, teknoloji şirketlerinin çözümlerini gerçek işletmelerde test edebilmesi, gençlerin uygulamalı eğitim alması ve üretim yapmak isteyen girişimcilerin yatırımcılarla buluşması sağlanıyor.

- TÜME Vakfı

TÜME Vakfı, çalışmalarını tarımın teknoloji, eğitim, girişimcilik ve yatırım eksenindeki dönüşümünü destekleyen 5 ana program altında yürütüyor.

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TÜME Tarım Girişimcisi Programı ile teknolojiyi kullanan, verileri yorumlayan, finansal süreçleri ve işletmesini yönetebilen genç tarım girişimcilerinin yetiştirilmesi hedefleniyor. Gençlere hayvan sağlığı, sürü yönetimi, üretim planlaması, işletmecilik, robotik, sensörler, veri analizi ve yapay zeka destekli üretim konularında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Başarılı olanlar sertifikalandırılarak yatırımcılarla buluşturuluyor. Her girişimci için 100 büyükbaş kapasiteli, yapay zeka destekli otonom çiftlik kurulması amaçlanıyor.

YÖK ile imzalanan protokol kapsamında üniversitelere otonom eğitim çiftlikleri hibe edildi, kurulum çalışmaları sürüyor. Bu çiftliklerde bölge üreticilerinin ve öğrencilerin uygulamalı eğitim alması, bilimsel çalışmaların gerçek üretim koşullarında uygulanması ve AR-GE çalışmalarının sahaya taşınması hedefleniyor.

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Bir yılda 12 şehirde, 12'si üniversitelerde, 12'si tarım girişimcileri için olmak üzere 24 otonom çiftlik kuruldu. Yıl sonuna kadar 40 otonom çiftliğin faaliyete geçirilmesi, uzun vadede 40 bin genç tarım girişimcisinin 40 bin yeni nesil otonom çiftlikle buluşturulması hedefleniyor.

Diğer yandan, TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması'nda önceki dönemde yaklaşık 14 bin olan başvuru sayısı bu yıl 80 bine ulaştı. Final sunumları TEKNOFEST Güneydoğu'daki TÜME alanında yapılacak. Başarılı projelerin yarışma sonrasında geliştirilmesi, girişimlere dönüşmesi, akademi ve sektörle buluşması, üretimde uygulanması amaçlanıyor.