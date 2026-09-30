"11. Uluslararası Buluş Fuarı-TÜRKPATENT ISIF'26" TEKNOFEST Güneydoğu'daki törenle açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, sınai mülkiyet sistemini dijital dönüşüm ve yapay zeka yatırımlarıyla güçlendirmeye, teknoloji transferini ve yenilik finansmanını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

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