TEKNOFEST Güneydoğu'ya yöresel kıyafetiyle katıldı
Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya yöresel kıyafetiyle katılan 73 yaşındaki İsmail Bakadur, festival alanında ilgi gördü.
Giriş: 30.09.2026 - 13:44 Güncelleme:
Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya yöresel kıyafetiyle katılan 73 yaşındaki İsmail Bakadur, festival alanında ilgi gördü.
Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ