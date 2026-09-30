Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri KAYI SAVUNMA, milli teknoloji ve üretim kabiliyetlerini ADEX 2026'da sergiliyor

        KAYI SAVUNMA, milli teknoloji ve üretim kabiliyetlerini ADEX 2026'da sergiliyor

        KAYI SAVUNMA, Türk savunma sanayisi ekosisteminin stratejik üreticilerinden biri olarak milli teknoloji ve üretim kabiliyetlerini dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da düzenlenen Azeybaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX) 2026'da sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:47 Güncelleme:
        KAYI SAVUNMA, milli teknoloji ve üretim kabiliyetlerini ADEX 2026'da sergiliyor

        KAYI SAVUNMA, Türk savunma sanayisi ekosisteminin stratejik üreticilerinden biri olarak milli teknoloji ve üretim kabiliyetlerini dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da düzenlenen Azeybaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX) 2026'da sergiliyor.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim'e kadar sürecek ADEX 2026, Bakü Expo Center'da ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Köklerini kadim bir medeniyetin teknolojiye, üretime ve mühendisliğe verdiği değerden alan bir anlayışla kurulan KAYI SAVUNMA, Güney Kafkasya ve Orta Asya'nın önde gelen savunma sanayisi fuarlarından biri olan ADEX 2026'da yerini aldı.

        Geleneksel ve modern mühimmat aileleri alanlarındaki ürün gruplarıyla ön plana çıkan KAYI SAVUNMA, topçu roketleri, topçu, hava ve havan mühimmatları başta olmak üzere geniş ürün yelpazesini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

        REKLAM

        Türkiye'nin savunma alanındaki tam bağımsızlık vizyonuna destek vermeyi ilke edinen ve üretim altyapısını güçlendiren KAYI SAVUNMA, ADEX 2026'da sektör paydaşlarıyla sürdürülebilir işbirlikleri kurmayı amaçlıyor.

        KAYI SAVUNMA, fuarda havan ailesinin 60, 81, 82 ve 120 mm versiyonları ile 60, 81 ve 120 mm havan mühimmatlarının yanı sıra MK serisi genel maksat uçak bombalarının 81, 82, 83 ve 84 versiyonları ile FAB-250 bombasını sergiliyor. Ayrıca 107 ve 122 mm topçu roketleri ile 155 mm topçu mühimmatı da tanıtılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        19 yıllık dönem sona eriyor
        19 yıllık dönem sona eriyor
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        "Burun meraklısı!"
        "Burun meraklısı!"
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"

        Benzer Haberler

        Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Güneydoğu'nun açılışında konuştu:
        Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Güneydoğu'nun açılışında konuştu:
        TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da törenle açıldı
        TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da törenle açıldı
        Şanlıurfa'nın çiğ köftesi ve türküleri TEKNOFEST Güneydoğu'da beğeniye sunu...
        Şanlıurfa'nın çiğ köftesi ve türküleri TEKNOFEST Güneydoğu'da beğeniye sunu...
        Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu'da gösteri uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu'da gösteri uçuşu yaptı
        TEKNOFEST Güneydoğu ilk gününde yoğun ilgi gördü
        TEKNOFEST Güneydoğu ilk gününde yoğun ilgi gördü
        Jandarmanın yerli mayın araçları TEKNOFEST Güneydoğu'da tanıtıldı
        Jandarmanın yerli mayın araçları TEKNOFEST Güneydoğu'da tanıtıldı