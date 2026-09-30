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        TEKNOFEST Güneydoğu'da öğrencilere arıcılık eğitimi veriliyor

        Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da, gıda, tarım ve hayvancılık alanında teknoloji geliştiren firmaların yer aldığı TÜME alanında öğrencilere arıcılık eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 17:10 Güncelleme:
        TEKNOFEST Güneydoğu'da öğrencilere arıcılık eğitimi veriliyor

        Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da, gıda, tarım ve hayvancılık alanında teknoloji geliştiren firmaların yer aldığı TÜME alanında öğrencilere arıcılık eğitimi veriliyor.

        Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ilk gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve TÜME Vakfı işbirliğinde düzenlenen eğitimlerde, öğrencilere arı türleri ve arıcılık hakkında bilgi veriliyor.

        Eğitim kapsamında öğrenciler, getirilen arıları canlı olarak inceleme fırsatı da buluyor.

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        Bilim Erzurum eğitmeni Abdulkadir Sümbül, AA muhabirine, öğrencilere arılar hakkında eğitici dersler verdiklerini söyledi.

        Eğitimlerle öğrencilerin doğa, tarım ve arıcılığa yönelik meraklarını artırmayı hedeflediklerini belirten Sümbül, "Öğrencilerimiz burada hem TEKNOFEST'in ruhuyla eğleniyor hem öğreniyor. Teknolojik olarak ileride yapacakları çalışmaları da arılar gibi daha çalışkan olarak gerçekleştirmelerini hedefliyoruz." dedi.

        TEKNOFEST Güneydoğu'nun öğrencilerin ufkunu açan çalışmalar sunduğunu aktaran Sümbül, etkinlikte öğrencilerin mutlu olduğunu, kendilerinin de bundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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        Eğitime katılan öğrenciler de arıcılık konusunda bilgi edinmekten ve arıları yakından görme fırsatı bulmaktan memnun olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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