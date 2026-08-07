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        Bosna-Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu" Şanlıurfa'ya ulaştı

        Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Şanlıurfa'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Bosna-Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu" Şanlıurfa'ya ulaştı

        Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Şanlıurfa'ya geldi.

        Otobüs ve otomobillerden oluşan konvoy, dün Gaziantep'te gerçekleştirdiği programın ardından Şanlıurfa'ya ulaştı.

        Konvoy, Şanlıurfa sivil Toplum Kuruluşları Platformu organizasyonunda vatandaşlar ve STK üyelerince 11 Nisan Fuar Merkezinde Türk ve Filistin bayrakları ve sloganlarla karşılandı.

        Burada açıklamada bulunan Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz, bugün yolculuklarının 15. durağı olan Şanlıurfa'ya geldiklerini söyledi.


        Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı hatırlayarak 16 gün önce yola çıktıklarını ifade eden Durmaz, şöyle konuştu:


        "Bu çağda Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı durdurmak için tüm vicdan sahibi insanlarla birlikte harekete geçiyoruz. Önümüzde uzun bir yolculuk var. Bugün burada bizim yanımızda olduğunuz gibi yolculuğumuz boyunca yanımızda olmanızı, zor alanlara girdiğimizde destek olmanızı, meydanlardan, sosyal medyadan bizleri destekleyerek hep beraber Filistin'e ulaşmayı başarmayı diliyoruz. Orada yaşananlar, hiç birimizin, hiçbir vicdan sahibinin kabul edemeyeceği şeyler. Bizler elimizden bir şey gelmiyor duygusunu yırtıp atıyoruz. Birlikte olursak, vicdan sahipleri bir araya gelirse her türlü zulmü durdurabilir. Burada da bu inancı ve iradeyi gösteriyoruz."

        Daha sonra Balıklıgöl Yerleşkesine kadar giden konvoy, akşam düzenlenecek miting için merkez Eyyübiye ilçesine hareket etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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