Ceylanpınar kaymakamı esnafı ziyaret etti
Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, esnafı ziyaret etti.
Giriş: 22.06.2026 - 16:11 Güncelleme:
Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, esnafı ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çakal, ilçedeki esnafı ziyaret ederek, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.
Esnafla sohbet eden Çakal, talep, ihtiyaç ve önerileri dinledi.
Kaymakam Çakal, misafirperverliklerinden dolayı ilçe esnafına teşekkür etti.
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