Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Ceylanpınar kaymakamı esnafı ziyaret etti

        Ceylanpınar kaymakamı esnafı ziyaret etti

        Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Ceylanpınar kaymakamı esnafı ziyaret etti

        Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, esnafı ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çakal, ilçedeki esnafı ziyaret ederek, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

        Esnafla sohbet eden Çakal, talep, ihtiyaç ve önerileri dinledi.

        Kaymakam Çakal, misafirperverliklerinden dolayı ilçe esnafına teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da arpa ekili arazide çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
        Şanlıurfa'da arpa ekili arazide çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
        Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 42. yıl dönümü kutlandı
        Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 42. yıl dönümü kutlandı
        Siverek'te İngilizce'yi sahneye taşıyan gösteri
        Siverek'te İngilizce'yi sahneye taşıyan gösteri
        Haliliye'de açık okçuluk tesisinde çalışmalar sürüyor
        Haliliye'de açık okçuluk tesisinde çalışmalar sürüyor
        Şanlıurfa'da jandarma denetiminde usulsüz tüp dolumu ortaya çıkarıldı
        Şanlıurfa'da jandarma denetiminde usulsüz tüp dolumu ortaya çıkarıldı
        Otoyolda tehlikeli yolculuk: Motosiklet, otomobil kemerine tutunarak ilerle...
        Otoyolda tehlikeli yolculuk: Motosiklet, otomobil kemerine tutunarak ilerle...