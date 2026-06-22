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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 42. yıl dönümü kutlandı

        Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 42. yıl dönümü kutlandı

        TBMM tarafından Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 42. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 42. yıl dönümü kutlandı

        TBMM tarafından Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 42. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Şanlıurfa Yeni Mezarlık'taki Osmanbey Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş ile Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, anıta çelenk sundu.

        Saygı atışı yapılması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua edilmesi ve şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

        - Kente "Şanlı" ünvanı verilmesi

        Urfa Milletvekili Osman Doğan ve 17 arkadaşı, Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen kahramanlıktan dolayı Urfa'nın adının "Şanlıurfa" olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklif, 12 Haziran 1984'te kabul edilirken, ilin adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesi hakkındaki 3020 sayılı Kanun, 22 Haziran 1984 tarih ve 18439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği destansı mücadeleyle büyük kahramanlık gösteren kente, 7 Nisan 2016'da ise TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle İstiklal Madalyası verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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