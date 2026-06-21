Şanlıurfa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çatak Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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