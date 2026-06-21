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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda uygulama noktasında bir otomobil durduruldu.

        Yapılan incelemede aracın motor bölümüne gizlenmiş 6 parça halinde 1 kilo 700 gram esrar ve 281 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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