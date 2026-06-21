Şanlıurfa'da kendisinden haber alınamayan kişi hukuk bürosunda ölü bulundu

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 44 yaşındaki kişi hukuk bürosunda ölü bulundu. İbrahim Baykar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Yenişehir Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki binanın birinci katında bulunan tanıdıklarının hukuk bürosuna gitti. Baykar'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, Baykar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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