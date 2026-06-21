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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait bahçedeki fıstık aşılarını çalmaya çalışan 3 kişi yakalandı

        Şanlıurfa'da Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait bahçedeki fıstık aşılarını çalmaya çalışan 3 kişi yakalandı

        Şanlıurfa'da Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait bahçede bulunan, fıstık aşılamasında kullanılan dalları çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait bahçedeki fıstık aşılarını çalmaya çalışan 3 kişi yakalandı

        Şanlıurfa'da Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait bahçede bulunan, fıstık aşılamasında kullanılan dalları çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi.

        Devriye sırasında işletmeye ait bahçede aşılamada kullanılan kesilmiş 174 fıstık dalı ele geçirildi, 3 zanlı suçüstü yakalandı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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