Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOFEST Güneydoğu'nun kapanış töreninin ardından soruları yanıtladı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, birlik beraberlik içerisinde olduğunu, güçlü olduğunu, caydırıcı bir güç olduğunu, gençleriyle, yeni nesillerle birlikte dünyanın bu yeni meydan okumalarına karşı hazır olduğunu ortaya koydu." dedi.

Anadolu Ajansının