Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOFEST Güneydoğu'nun kapanışında konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yıllarca insanımızın canına kasteden, kardeşliğimizi hedef alan, kaynaklarımızı boş yere tüketen terörü ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkararak bütün enerjimizi kalkınmaya ve refaha yönlendirmek istiyoruz. Türk, Kürt, Arap gençlerimiz artık terörden bahsetmiyor, birlikte teknolojiyi nasıl geliştireceklerinden bahsediyorlar." dedi.

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