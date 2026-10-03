Dünya Dron Şampiyonası'nın final yarışı sonuçlandı
TEKNOFEST Güneydoğu'da Dünya Dron Şampiyonası'nda ilk üçe giren yarışmacılar, kupalarını TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün elinden aldı.
Giriş: 03.10.2026 - 20:06 Güncelleme:
TEKNOFEST Güneydoğu'da Dünya Dron Şampiyonası'nda ilk üçe giren yarışmacılar, kupalarını TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün elinden aldı.
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