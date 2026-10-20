Şanlıurfa'da fuhuş soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde fuhuş soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 20.10.2026 - 09:28 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde fuhuş soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 yaşındaki bir kızın istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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