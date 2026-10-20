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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da fuhuş soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı

        Şanlıurfa'da fuhuş soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde fuhuş soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da fuhuş soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde fuhuş soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 yaşındaki bir kızın istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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