GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.



Şanlıurfa-Birecik kara yolu Halfeti yol ayrımında, Yüsra Sezer idaresindeki 07 BJZ 451 plakalı otomobil ile Ali Aydın'ın kullandığı 61 VS 428 plakalı minibüs çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Güneş Sezik (44), Zemzama Sever (67) ve Zeynep Sezik (16) hayatını kaybetti.



Kazada yaralanan 7 kişinin tedavisi kentteki farklı hastanelerde sürüyor.

