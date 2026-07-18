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        Şanlıurfa'da 45 dereceyi bulan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

        Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 45 dereceye ulaşması günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 45 dereceyi bulan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

        Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 45 dereceye ulaşması günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği şehirde, günün en sıcak saatlerinde cadde ve sokakların büyük ölçüde boş kaldığı gözlendi.

        Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar park ve yeşil alanlardaki gölgelik alanları tercih ederken, bazıları da çeşmelerde yüzlerini yıkayıp su içerek serinlemeye çalıştı.

        Toplu taşıma araçlarını bekleyen yolcular ise otobüs duraklarında bulunan soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle sıcak havanın etkisini azaltmaya çalıştı.

        Kenti gezmek için Bolu'dan gelen Murat Yörük, AA muhabirine, Şanlıurfa'da bunaltıcı bir sıcaklığın hakim olduğunu söyledi.

        Bolu ile Şanlıurfa arasında belirgin sıcaklık farkı bulunduğunu belirten Yörük, "Bolu'dan geldim, burası hayli sıcak. Bolu ile Şanlıurfa'nın arasında neredeyse 20 derece sıcaklık farkı var. Gerçekten burada hava sıcaklığından dolayı yaşamak zormuş." dedi.

        Ömer Keskinbıçak da yaz aylarında zorunlu olmadıkça gündüz saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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