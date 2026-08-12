Harran Üniversitesi Rektörü Güllüoğlu, dünya birincisi Vox Humanis Korosu'nu ağırladı

Harran Üniversitesi (HRÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, İsveç'te düzenlenen World Choir Games 2026'da (Dünya Koro Oyunları) kategorisinde dünya birincisi olan Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu'nu ağırladı.

Güllüoğlu, rektörlük makamında ağırladığı Vox Humanis Korosu üyelerini tebrik etti.

Sevinçlerini Türkiye ile paylaştıklarını aktaran Güllüoğlu, şöyle konuştu:

"UNESCO Müzik Şehri olan Şanlıurfa, böyle bir koroya sahip olduğu için, dünya birinciliğini aldığı için gerçekten çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu birincilik bizim kodlarımızın nerelere geldiğinin en büyük göstergesi. Artık müziğin evrenselliğiyle dünya korosu haline gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bunlar önemli dönüşümler. Artık üniversitemizin ismi dünyada duyulmaya başladı. Çünkü sanatta, sporda ve bilimde bir üniversitenin ilerlemesi yarınlarıyla ilgili kısımdaki yapacaklarının garantisi. Tarihin tekerrür olduğunu bilerek bu toprakların neler yapabileceğini bir kez daha göstermenin mutluluğu içerisindeyiz."

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HRÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve koro şefi Fırat Altun da başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Koronun 2 yıllık bir çalışmayla bir araya geldiğini dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Temelinde oldukça önemli bir ekip çalışmasının ve rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu'nun liderliğindeki aşamalarla ilerlenmiş bir sürecin adı. Oldukça gururluyuz, oldukça onurluyuz. Özellikle hem kültürümüzü, hem şehrimizi, hem ülkemizi, uluslararası standartlarda temsil etmenin onuruna sahip olduk. Üniversite olarak, daha birçok başarıya imza atacağımıza, her zaman dediğimiz gibi daha birçok farklı gruplarla birçok farklı oluşumlarla dünya sahnesinde uluslararası standartlarda bir üniversite olmanın göstergelerini tümüyle tüm dünyaya sergileyeceğimize inanıyorum."