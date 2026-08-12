Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Harran Üniversitesi Rektörü Güllüoğlu, dünya birincisi Vox Humanis Korosu'nu ağırladı

        Harran Üniversitesi Rektörü Güllüoğlu, dünya birincisi Vox Humanis Korosu'nu ağırladı

        Harran Üniversitesi (HRÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, İsveç'te düzenlenen World Choir Games 2026'da (Dünya Koro Oyunları) kategorisinde dünya birincisi olan Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu'nu ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Harran Üniversitesi Rektörü Güllüoğlu, dünya birincisi Vox Humanis Korosu'nu ağırladı

        Harran Üniversitesi (HRÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, İsveç'te düzenlenen World Choir Games 2026'da (Dünya Koro Oyunları) kategorisinde dünya birincisi olan Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu'nu ağırladı.

        Güllüoğlu, rektörlük makamında ağırladığı Vox Humanis Korosu üyelerini tebrik etti.

        Sevinçlerini Türkiye ile paylaştıklarını aktaran Güllüoğlu, şöyle konuştu:

        "UNESCO Müzik Şehri olan Şanlıurfa, böyle bir koroya sahip olduğu için, dünya birinciliğini aldığı için gerçekten çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu birincilik bizim kodlarımızın nerelere geldiğinin en büyük göstergesi. Artık müziğin evrenselliğiyle dünya korosu haline gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bunlar önemli dönüşümler. Artık üniversitemizin ismi dünyada duyulmaya başladı. Çünkü sanatta, sporda ve bilimde bir üniversitenin ilerlemesi yarınlarıyla ilgili kısımdaki yapacaklarının garantisi. Tarihin tekerrür olduğunu bilerek bu toprakların neler yapabileceğini bir kez daha göstermenin mutluluğu içerisindeyiz."

        REKLAM

        HRÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve koro şefi Fırat Altun da başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

        Koronun 2 yıllık bir çalışmayla bir araya geldiğini dile getiren Altun, şunları kaydetti:

        "Temelinde oldukça önemli bir ekip çalışmasının ve rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu'nun liderliğindeki aşamalarla ilerlenmiş bir sürecin adı. Oldukça gururluyuz, oldukça onurluyuz. Özellikle hem kültürümüzü, hem şehrimizi, hem ülkemizi, uluslararası standartlarda temsil etmenin onuruna sahip olduk. Üniversite olarak, daha birçok başarıya imza atacağımıza, her zaman dediğimiz gibi daha birçok farklı gruplarla birçok farklı oluşumlarla dünya sahnesinde uluslararası standartlarda bir üniversite olmanın göstergelerini tümüyle tüm dünyaya sergileyeceğimize inanıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Fenerbahçe, Lukaku transferini resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Lukaku transferini resmen açıkladı!
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Beşiktaş, Vlahovic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Vlahovic'i KAP'a bildirdi!
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Kuzey Makedonya'da toprağa verildi
        Kuzey Makedonya'da toprağa verildi
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        İkinci bebek geliyor
        İkinci bebek geliyor
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı

        Benzer Haberler

        Sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralı
        Sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga; 3 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga; 3 yaralı
        Sıcaklar, böbrek taşı riskini artırıyor
        Sıcaklar, böbrek taşı riskini artırıyor
        Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
        Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
        Kazada ölen Halil bir hafta önce evlenmiş; geriye düğün görüntüleri kaldı
        Kazada ölen Halil bir hafta önce evlenmiş; geriye düğün görüntüleri kaldı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı