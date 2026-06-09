Harran'daki tarihi kalıntılar arasında tilki görüntülendi
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden Harran Ören Yeri'nde gezinen tilki görüntülendi.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden Harran Ören Yeri'nde gezinen tilki görüntülendi.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan, dünyanın ilk üniversitesinin ve Ulu Cami'nin kalıntıları arasında tilki görüldü.
Tarihi ve kültürel mirasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bölgede görüntülenen tilki, bir süre gezindi.
Tilki, daha sonra kalıntıların arasından uzaklaşarak gözden kayboldu.
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