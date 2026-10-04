İnsansı robot "Civan", TEKNOFEST Güneydoğu'da AA standını ziyaret etti
Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde, yazılımı firmalar tarafından geliştirilen insansı robot "Civan", Anadolu Ajansının
Giriş: 04.10.2026 - 13:24 Güncelleme:
Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde, yazılımı firmalar tarafından geliştirilen insansı robot "Civan", Anadolu Ajansının
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