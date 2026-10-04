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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Jandarmanın hava gösterileri, TEKNOFEST Güneydoğu etkinliklerine renk kattı

        Jandarmanın hava gösterileri, TEKNOFEST Güneydoğu etkinliklerine renk kattı

        Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde jandarma ekiplerinin helikopterlerle yaptığı gösteriler coşkuyla izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Jandarmanın hava gösterileri, TEKNOFEST Güneydoğu etkinliklerine renk kattı

        Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde jandarma ekiplerinin helikopterlerle yaptığı gösteriler coşkuyla izlendi.

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