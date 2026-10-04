MEB, TEKNOFEST'te arama kurtarma faaliyetlerini tanıtıyor
OKAN COŞKUN/BEYZA NUR ERYILMAZ - Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), TEKNOFEST Güneydoğu'da açtığı stantta arama kurtarma faaliyetlerini tanıtırken, afet bölgelerinde yürütülen çalışmalar sanal gerçeklik uygulamasıyla ziyaretçilere aktarılıyor.
Giriş: 04.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
OKAN COŞKUN/BEYZA NUR ERYILMAZ - Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), TEKNOFEST Güneydoğu'da açtığı stantta arama kurtarma faaliyetlerini tanıtırken, afet bölgelerinde yürütülen çalışmalar sanal gerçeklik uygulamasıyla ziyaretçilere aktarılıyor.
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