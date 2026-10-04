TEKNOFEST, girişimcilerin ürünlerini büyük sanayi kuruluşlarına sunabildikleri ortam oluşturuyor
AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, işletmelerin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) geliştirilen çözümlerden daha fazla yararlanmasını, gençlerin geliştirdiği teknolojilerin üretimde daha geniş kullanım alanı bulmasını istediğini belirterek, "TEKNOFEST, girişimcilerimizin geliştirdikleri ürünleri büyük sanayi kuruluşlarına ve yatırımcılara sunabildikleri bir ortam oluşturuyor." dedi.
AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, işletmelerin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) geliştirilen çözümlerden daha fazla yararlanmasını, gençlerin geliştirdiği teknolojilerin üretimde daha geniş kullanım alanı bulmasını istediğini belirterek, "TEKNOFEST, girişimcilerimizin geliştirdikleri ürünleri büyük sanayi kuruluşlarına ve yatırımcılara sunabildikleri bir ortam oluşturuyor." dedi.
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