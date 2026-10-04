TEKNOFEST'te yarışmacıydı, şimdi geliştirdiği robotik setleri sergiliyor
BEYZA NUR ERYILMAZ/OKAN COŞKUN - Gaziantep'te 2020'de düzenlenen TEKNOFEST'e "Baybars" adlı insansız kara aracıyla katılarak dereceye giren Doç. Dr. Safa Balekoğlu ve ekibi, yarışmanın ardından geliştirdikleri robotik eğitim setlerini TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Giriş: 04.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
BEYZA NUR ERYILMAZ/OKAN COŞKUN - Gaziantep'te 2020'de düzenlenen TEKNOFEST'e "Baybars" adlı insansız kara aracıyla katılarak dereceye giren Doç. Dr. Safa Balekoğlu ve ekibi, yarışmanın ardından geliştirdikleri robotik eğitim setlerini TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerin beğenisine sundu.
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