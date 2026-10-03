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        Bakan Güler TEKNOFEST Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösterilerini izledi

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, TEKNOFEST Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği gösterileri izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Bakan Güler TEKNOFEST Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösterilerini izledi

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, TEKNOFEST Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği gösterileri izledi.

        Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

        TEKNOFEST Güneydoğu'nun dördüncü gününde düzenlenen etkinlikler kapsamında Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Hava Kuvvetleri ile Kara Kuvvetleri komutanlıklarının gösterilerini izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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