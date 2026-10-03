Bakan Güler TEKNOFEST Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösterilerini izledi

TEKNOFEST Güneydoğu'nun dördüncü gününde düzenlenen etkinlikler kapsamında Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Hava Kuvvetleri ile Kara Kuvvetleri komutanlıklarının gösterilerini izledi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

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