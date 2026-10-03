Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri TEKNOFEST Güneydoğu'nun ödüllü projeleri farklı alanlarda çözüm sunuyor

        TEKNOFEST Güneydoğu'nun ödüllü projeleri farklı alanlarda çözüm sunuyor

        YUNUS TÜRK - TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye giren yarışmacılar, geliştirdikleri projelerle sağlık, eğitim, dijital teknolojiler ve blokzincire kadar farklı alanlarda yenilikçi çözümler ortaya koyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 18:14 Güncelleme:
        TEKNOFEST Güneydoğu'nun ödüllü projeleri farklı alanlarda çözüm sunuyor

        YUNUS TÜRK - TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye giren yarışmacılar, geliştirdikleri projelerle sağlık, eğitim, dijital teknolojiler ve blokzincire kadar farklı alanlarda yenilikçi çözümler ortaya koyuyor.

        Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

        TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da 14 yarışmanın finali gerçekleştirildi. 14 yarışmaya 125 bin 36 takım ve 229 bin 501 yarışmacı başvururken, 427 takım ve 2 bin 148 yarışmacı finale kaldı. Finalist ülke sayısı ise 36 oldu.

        REKLAM

        Blog Kategorisi Küre Teknofest Güneydoğu Madde Yazım Yarışması Birincisi Ömer Faruk Tuğla, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, öğretmen olduğunu ve TEKNOFEST'e ikinci kez katıldığını belirterek, etkinlikte heyecan dolu güzel bir atmosferin olduğunu dile getirdi.

        Burada olmanın bambaşka bir duyguyu ifade ettiğini aktaran Tuğla, "TEKNOFEST deyince bilimsel kısım hep akla geliyor ama benim katıldığım yarışma biraz daha işin akademik boyutuyla alakalı." değerlendirmesinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ortamda olmanın ve ödül takdim edilmesinin kendisini onore ettiğini kaydeden Tuğla, "İşin heyecanını hala yaşamaktayız." diye konuştu.

        REKLAM

        Tuğla, TEKNOFEST'in çok büyük bir organizasyon olduğunu belirterek, "Her alanı görebiliyorsunuz, yani teknoloji adına ne varsa her şey burada. İlla savunma sanayi olarak bakmamak lazım. İşin arka planıyla ilgilenen bir dünya mühendislik bilgisi bulunuyor. Hemen her stantta güler yüzlü bir şekilde karşılanıyorsunuz, hatta çeşitli ikramlarda da bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

        Blokzincir Yarışması Birincisi Gazali Kepenç ise Blokzincir Yarışması'na katıldığını, tek başına yarıştığını ve dereceye girdiğini belirterek, projesinin akıllı ilaçların yan etkilerini takip eden bir sistem üzerine olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        İnsanların ilaç kullandıktan sonra yan etkilerini bildirmekten çekinmesi nedeniyle verileri ve kişileri tamamen gizleyerek Sağlık Bakanlığı'na ulaştırabilecek bir sistem yaptığını kaydeden Kepenç, "TEKNOFEST Urfa'da çok güzel geçti. Çok büyük bir katılım var, enerji çok güzel ve derece yaptığım için çok gururluyum." açıklamasını yaptı.

        Lise Seviyesi Eğitim, Kültür ve Dijital Deneyim Teknolojileri İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Birincisi Ethem Keklikçi de yarışmaya Osmaniye'den katıldığını belirterek, lise kategorisi içerisinde yarıştıklarını ifade etti.

        Keklikçi, küçük yaşta diyabet tanısı almış çocukların diyabet hastalığı ve eğitim sürecini kolaylaştırmak, diyabet konusunda farkındalığı artırmak için bir simülasyon tasarımı gerçekleştirdiklerini kaydederek, "TEKNOFEST, güzel geçti, güzel bir etkinlik oldu, organizasyon güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Ortaokul Seviyesi Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Birincisi Orhan Efe Longa da TEKNOFEST'e ödül aldığı için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılışında konuştu: (1)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılışında konuştu: (1)
        Türk Yıldızları TEKNOFEST Güneydoğu'da gösteri uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları TEKNOFEST Güneydoğu'da gösteri uçuşu yaptı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılı...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılı...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılışında konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılışında konuştu:
        TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nda ikinci olan İTÜNOM İHA Takımının gelece...
        TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nda ikinci olan İTÜNOM İHA Takımının gelece...
        Yongatek Genel Müdürü Baran'dan "TEKNOFEST teknolojik dönüşüm ateşinin yakı...
        Yongatek Genel Müdürü Baran'dan "TEKNOFEST teknolojik dönüşüm ateşinin yakı...