TEKNOFEST Güneydoğu'nun ödüllü projeleri farklı alanlarda çözüm sunuyor

YUNUS TÜRK - TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye giren yarışmacılar, geliştirdikleri projelerle sağlık, eğitim, dijital teknolojiler ve blokzincire kadar farklı alanlarda yenilikçi çözümler ortaya koyuyor.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da 14 yarışmanın finali gerçekleştirildi. 14 yarışmaya 125 bin 36 takım ve 229 bin 501 yarışmacı başvururken, 427 takım ve 2 bin 148 yarışmacı finale kaldı. Finalist ülke sayısı ise 36 oldu.

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Blog Kategorisi Küre Teknofest Güneydoğu Madde Yazım Yarışması Birincisi Ömer Faruk Tuğla, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, öğretmen olduğunu ve TEKNOFEST'e ikinci kez katıldığını belirterek, etkinlikte heyecan dolu güzel bir atmosferin olduğunu dile getirdi.

Burada olmanın bambaşka bir duyguyu ifade ettiğini aktaran Tuğla, "TEKNOFEST deyince bilimsel kısım hep akla geliyor ama benim katıldığım yarışma biraz daha işin akademik boyutuyla alakalı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ortamda olmanın ve ödül takdim edilmesinin kendisini onore ettiğini kaydeden Tuğla, "İşin heyecanını hala yaşamaktayız." diye konuştu.

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Tuğla, TEKNOFEST'in çok büyük bir organizasyon olduğunu belirterek, "Her alanı görebiliyorsunuz, yani teknoloji adına ne varsa her şey burada. İlla savunma sanayi olarak bakmamak lazım. İşin arka planıyla ilgilenen bir dünya mühendislik bilgisi bulunuyor. Hemen her stantta güler yüzlü bir şekilde karşılanıyorsunuz, hatta çeşitli ikramlarda da bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Blokzincir Yarışması Birincisi Gazali Kepenç ise Blokzincir Yarışması'na katıldığını, tek başına yarıştığını ve dereceye girdiğini belirterek, projesinin akıllı ilaçların yan etkilerini takip eden bir sistem üzerine olduğunu ifade etti.

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İnsanların ilaç kullandıktan sonra yan etkilerini bildirmekten çekinmesi nedeniyle verileri ve kişileri tamamen gizleyerek Sağlık Bakanlığı'na ulaştırabilecek bir sistem yaptığını kaydeden Kepenç, "TEKNOFEST Urfa'da çok güzel geçti. Çok büyük bir katılım var, enerji çok güzel ve derece yaptığım için çok gururluyum." açıklamasını yaptı.

Lise Seviyesi Eğitim, Kültür ve Dijital Deneyim Teknolojileri İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Birincisi Ethem Keklikçi de yarışmaya Osmaniye'den katıldığını belirterek, lise kategorisi içerisinde yarıştıklarını ifade etti.

Keklikçi, küçük yaşta diyabet tanısı almış çocukların diyabet hastalığı ve eğitim sürecini kolaylaştırmak, diyabet konusunda farkındalığı artırmak için bir simülasyon tasarımı gerçekleştirdiklerini kaydederek, "TEKNOFEST, güzel geçti, güzel bir etkinlik oldu, organizasyon güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.

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Ortaokul Seviyesi Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Birincisi Orhan Efe Longa da TEKNOFEST'e ödül aldığı için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.