TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nda ikinci olan İTÜNOM İHA Takımının gelecek hedefi zirve

FAHRİ AKSÜT - TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nda ikinci olarak kürsüye çıkan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İTÜNOM İHA Takımı Kaptanı Ziya Yaman, zirve hedefinden vazgeçmediklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydetti.

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