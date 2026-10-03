T3 Vakfı, TEKNOFEST'te üç imza töreni düzenledi
TEKNOFEST Güneydoğu'nun yürütücü kurumlarından Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, festival kapsamında üç ayrı protokole imza attı.
Giriş: 03.10.2026 - 15:12 Güncelleme:
TEKNOFEST Güneydoğu'nun yürütücü kurumlarından Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, festival kapsamında üç ayrı protokole imza attı.
Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ