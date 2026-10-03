TEKNOFEST'te çocuklara oyun ve simülasyonla trafik güvenliği bilinci aşılanıyor
ORHAN PEHLÜL - TEKNOFEST Güneydoğu'da çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesi amacıyla hazırlanan oyun ve simülasyonlar, ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Giriş: 03.10.2026 - 14:27 Güncelleme:
ORHAN PEHLÜL - TEKNOFEST Güneydoğu'da çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesi amacıyla hazırlanan oyun ve simülasyonlar, ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ