Google'da istenmeyen kişisel veriler için Türkiye'ye özel başvuru yolu

OKAN COŞKUN/BEYZA NUR ERYILMAZ - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "Google, Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve 30 gün içerisinde size bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde bilgi vermek zorunda." dedi.

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