Yaşadıkları yol sorununa denizatının kuyruğundan ilhamla teknoloji geliştirdiler

ORHAN PEHLÜL/FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler, her gün kullandıkları bozuk köy yollarına çözüm ararken denizatının kuyruk yapısından esinlenip araç ve binalardaki sarsıntıları azaltmayı amaçlayan esnek modül geliştirdi.

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