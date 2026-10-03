Şahinbey Belediyesinin desteklediği 44 takımdan 36'sı TEKNOFEST'te finale kaldı
ADSIZ GÜNEBAKAN - Şahinbey Belediyesinin desteklediği 44 takımdan 36'sı TEKNOFEST Güneydoğu'da finale kalmanın gururunu yaşıyor.
Giriş: 03.10.2026 - 11:25 Güncelleme:
ADSIZ GÜNEBAKAN - Şahinbey Belediyesinin desteklediği 44 takımdan 36'sı TEKNOFEST Güneydoğu'da finale kalmanın gururunu yaşıyor.
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