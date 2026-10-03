Sağlıktaki milli teknoloji ürünleri TEKNOFEST'te vitrine çıktı

ALİ ATAR - Acil beyin görüntülemelerini yapay zekayla analiz ederek inme tedavisinde karar sürecini hızlandıran TÜSEB RadAI-STK ve yerli tıbbi cihazlar, TEKNOFEST Güneydoğu'da sergileniyor.

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