Liseli gençlerin su altı aracı TEKNOFEST'te zirveye çıktı

CEBRAİL CAYMAZ/RAUF MALTAŞ - Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri su altı aracıyla TEKNOFEST'te İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda birinci olmanın gururunu yaşıyor.

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