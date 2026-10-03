Türkiye uzay ekosisteminde hak ettiği konuma ulaşabilir
AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı, sahip olduğu tesis ve sanayi altyapısının ülkeyi her türlü uzay ekosistemine bir paydaş olarak katabilecek seviyede olduğunu belirtti.
Giriş: 03.10.2026 - 11:03 Güncelleme:
AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı, sahip olduğu tesis ve sanayi altyapısının ülkeyi her türlü uzay ekosistemine bir paydaş olarak katabilecek seviyede olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ