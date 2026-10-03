Türkiye uzay ekosisteminde hak ettiği konuma ulaşabilir

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı, sahip olduğu tesis ve sanayi altyapısının ülkeyi her türlü uzay ekosistemine bir paydaş olarak katabilecek seviyede olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının