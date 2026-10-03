SOLOTÜRK gösterileri gençlerin pilotluk hayallerine ilham oldu
EŞBER AYAYDIN - Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün pilotları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da gerçekleştirdikleri gösteri uçuşlarıyla gençlerin pilotluk hayallerine ilham verdi.
Giriş: 03.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
EŞBER AYAYDIN - Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün pilotları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da gerçekleştirdikleri gösteri uçuşlarıyla gençlerin pilotluk hayallerine ilham verdi.
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