Türk Yıldızları pilotlarından gençlere havacılık çağrısı
EŞBER AYAYDIN - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın pilotları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da gerçekleştirdikleri gösterinin ardından gençlere havacılığa ilgi duymaları ve hayallerinden vazgeçmemeleri mesajını verdi.
Giriş: 03.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
EŞBER AYAYDIN - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın pilotları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da gerçekleştirdikleri gösterinin ardından gençlere havacılığa ilgi duymaları ve hayallerinden vazgeçmemeleri mesajını verdi.
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