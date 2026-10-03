"Teknoloji cemresi" Şanlıurfa'da toprağa düştü

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Türkiye'nin dünyada söz sahibi olabilmesi için bağımsız, yerli, milli ve özgün teknolojiler geliştirmesi gerektiğini belirterek, "TEKNOFEST'ler teknoloji cemresinin toprağa düştüğü yerler, bu yıl da cemremiz Şanlıurfa'ya düştü." dedi.

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