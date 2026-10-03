Yurt dışında yaşayan Türk mühendis adayları TEKNOFEST'ten ilham alıyor

ÖMER FARUK SALMAN - Yurt dışında yaşayan Türk mühendis adayları, Türkiye'de yaptıkları stajların ardından katıldıkları TEKNOFEST'te savunma sanayisi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından görme imkanı buluyor.

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