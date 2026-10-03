Yerli teknolojiyle hayvancılıkta sürünün üretim hedefine göre planlanması amaçlanıyor

ORHAN PEHLÜL/GÖKHAN ÇALI - Hayvancılık işletmelerinin, sürülerini süt ve et üretimindeki hedeflerine göre planlamasına katkı sağlayabilecek cinsiyetlendirilmiş sperma teknolojisinin yerli imkanlarla geliştirilmesi amaçlanıyor.

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