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        HAVELSAN "Gökyüzü Muhafızları" ile çocuklara mühendisliği sevdiriyor

        YUNUS TÜRK - HAVELSAN TEKNOFEST Koordinatörü Kadir Herkiloğlu, hava savunma konseptli simülasyon ve farkındalık oyunu "Gökyüzü Muhafızları"na yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Burada bir bilgilendirmeden ya da eğitmekten ziyade gönüllerine bir ateş düşürmeyi, bir mühendislik ateşi düşürmeyi, vatan sevgisi düşürmeyi ve bunun için gelecekte çalışmalarını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 11:16 Güncelleme:
        HAVELSAN "Gökyüzü Muhafızları" ile çocuklara mühendisliği sevdiriyor

        YUNUS TÜRK - HAVELSAN TEKNOFEST Koordinatörü Kadir Herkiloğlu, hava savunma konseptli simülasyon ve farkındalık oyunu "Gökyüzü Muhafızları"na yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Burada bir bilgilendirmeden ya da eğitmekten ziyade gönüllerine bir ateş düşürmeyi, bir mühendislik ateşi düşürmeyi, vatan sevgisi düşürmeyi ve bunun için gelecekte çalışmalarını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

        HAVELSAN tarafından TEKNOFEST kapsamında çocuklar için hazırlanan hava savunma konseptli simülasyon ve farkındalık oyunu "Gökyüzü Muhafızları", katılımcıları gerçek bir hava savunma operasyonundan ilham alan interaktif bir takım oyununa davet ediyor.

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        Operasyon öncesinde kendilerine özel taktik kıyafetlerini giyerek göreve hazırlanan 6 çocuk, sistemlerinin kontrolünü üstleniyor. Komutandan gelen emirler doğrultusunda birlikte hareket eden oyuncular, tehditleri belirliyor, hedefleri takip ediyor, elektronik harp uyguluyor ve hava savunma sistemlerini koordineli biçimde yöneterek ortak görevlerini tamamlamaya çalışıyor.

        "Gökyüzü Muhafızları", çocuklara HAVELSAN'ın savunma teknolojilerini eğlenceli ve sürükleyici bir deneyimle tanıtırken, takım çalışmasının, hızlı karar vermenin ve doğru iletişimin önemini yaşayarak öğrenme fırsatı sunuyor.

        - "HAVELSAN olarak yetkinliklerimizi de çocuklara aşılamak istiyoruz"

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        Kadir Herkiloğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Gökyüzü Muhafızları"nı HAVELSAN'ın müşterek komuta kontrol yetkinliklerini çocuklara deneyimletmek için tasarladıklarını söyledi.

        Çocuklar için farklı hava savunma unsurlarını bir arada kullanarak gelen düşmanı bertaraf ettikleri bir senaryo hazırladıklarını anlatan Herkiloğlu, "Komutanımızın emirleriyle çocuklarımız görevleri yerine getiriyor ve en sonunda düşmanı bertaraf ediyor. Buradan birer kahraman olarak ayrılıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Herkiloğlu, hava savunma konseptli simülasyon ve farkındalık oyunu "Gökyüzü Muhafızları"na yoğun ilgi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

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        "Buradaki temel amaç aslında bir tat almaları. Yani burada bir bilgilendirmeden ya da eğitmekten ziyade gönüllerine bir ateş düşürmeyi, bir mühendislik ateşi düşürmeyi, vatan sevgisi düşürmeyi ve bunun için gelecekte çalışmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda tabii ki HAVELSAN olarak yetkinliklerimizi de çocuklara aşılamak istiyoruz."

        - "Bizim derdimiz aslında insanlara dokunmak, özellikle çocuklara dokunmak"

        TEKNOFEST'lerin yapılmasının önemine işaret eden Kadir Herkiloğlu, "Bizim derdimiz aslında insanlara, özellikle çocuklara dokunmak. Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, bir yazılımı anlasın, yazılım ne demektir ne değildir anlasın, bir insansız araca dokunsun." diye konuştu.

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        Herkiloğlu, TEKNOFEST'lerde sürrealist bir yapının olduğunu anlatarak, "Robotlar bir yerde uçuyor, dronlar uçuşuyor. Bunları hissetsinler, bunların içerisinde olduklarını, bizim bu kabiliyetlere sahip olduğumuzu bilsinler istiyoruz. O anlamda da bunları eğer aşılayabiliyorsak onlara, buradan mutlu olarak ayrılıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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