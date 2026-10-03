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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri ROKETSAN'ın R-NOVA simülasyonu işe alım süreçlerinde kolaylık sağlayacak

        ROKETSAN'ın R-NOVA simülasyonu işe alım süreçlerinde kolaylık sağlayacak

        DOĞUKAN GÜREL - ROKETSAN tarafından geliştirilen R-NOVA simülasyonu ile işe alım süreçlerinin büyük ölçüde kolaylaştırılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 11:29 Güncelleme:
        ROKETSAN'ın R-NOVA simülasyonu işe alım süreçlerinde kolaylık sağlayacak

        DOĞUKAN GÜREL - ROKETSAN tarafından geliştirilen R-NOVA simülasyonu ile işe alım süreçlerinin büyük ölçüde kolaylaştırılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansının

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