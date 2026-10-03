Yeşilay Genel Başkanı Dinç, TEKNOFEST Güneydoğu'da AA'ya konuştu:
GÖKHAN ÇALI - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, TEKNOFEST Güneydoğu'da bağımlılıkla mücadeleye yönelik teknoloji projelerini ziyaretçilerle buluşturduklarını belirterek, "TEKNOFEST'in teknolojide bağımsızlığı ifade ettiği gibi, vatanımızın her bir bireyinde de bağımsızlık olsun istiyoruz." dedi.
Giriş: 03.10.2026 - 11:31 Güncelleme:
GÖKHAN ÇALI - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, TEKNOFEST Güneydoğu'da bağımlılıkla mücadeleye yönelik teknoloji projelerini ziyaretçilerle buluşturduklarını belirterek, "TEKNOFEST'in teknolojide bağımsızlığı ifade ettiği gibi, vatanımızın her bir bireyinde de bağımsızlık olsun istiyoruz." dedi.
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