TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa esnafının işlerini hareketlendirdi

KAAN ULU - Şanlıurfa'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, kentte teknoloji ve savunma sanayisinin yanı sıra esnaf ve sanatkarların ticari faaliyetlerini de hareketlendirdi.

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